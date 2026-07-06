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Giriş Tarihi: 6.07.2026

Gençler dünya dördüncüsü!

Gençler dünya dördüncüsü!
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FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nın üçüncülük maçında Türkiye, Avustralya'ya 77-69 mağlup oldu. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabakaya iyi başlayan Avustralya, soyunma odasına da 49-32 önde gitti. İkinci yarıda taraftar desteğini arkasına alarak toparlanan Türkiye, aradaki farkı 7'ye kadar düşürdü ve son çeyreğe Avustralya'nın 61-54 üstünlüğüyle gidildi. Son çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen Kangurular, mücadeleyi 77-69 kazandı. Bu sonuçla Genç Milliler, turnuvayı 4. sırada tamamlarken Avustralya ise bronz madalyanın sahibi oldu. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#TÜRKİYE #AVUSTRALYA

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