Gençler dünya dördüncüsü!

FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nın üçüncülük maçında Türkiye
, Avustralya
'ya 77-69 mağlup oldu. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabakaya iyi başlayan Avustralya, soyunma odasına da 49-32 önde gitti. İkinci yarıda taraftar desteğini arkasına alarak toparlanan Türkiye, aradaki farkı 7'ye kadar düşürdü ve son çeyreğe Avustralya'nın 61-54 üstünlüğüyle gidildi
. Son çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen Kangurular, mücadeleyi 77-69 kazandı. Bu sonuçla Genç Milliler, turnuvayı 4. sırada tamamlarken Avustralya ise bronz madalyanın sahibi oldu.