Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: 12 Dev Adam’ı tebrik ediyorum!

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımı'nın güzel bir ivme yakaladığını söyledi.

Son 1 haftanın Türk basketbolu için çok değerli olduğunu kaydeden Türkoğlu, "Organizasyon anlamında ekibimizin ne kadar tecrübeli ve deneyimli olduğunu görme fırsatı bulduk. 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nı organize etmenin mutluluğu, genç sporcularımızın oradaki performansı gelecek anlamında bizleri heyecanlandırıyor. Bu süreçlerde bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan halkımız bizim için en kıymetlisi. Salonlar bugün de olduğu gibi dolu olduğu zaman bunun keyfini çıkaran insanlar olduk. Huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. A Milli Takım'ımız geçen seneden beri çok güzel bir ivmeyle devam ediyor. Hocamızın 100. maçına çıkması ve galibiyetle noktalaması bizim için çok değerli. Bu takımda hocamızın ve sporcuların çok büyük bir emeği var. Onlar şu an bulundukları yeri sonuna kadar hak ediyorlar." şeklinde konuştu.

Hidayet Türkoğlu, emeği geçen herkesi kutlayarak, sözlerini şöyle noktaladı:

"Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bizleri destekleyen herkese ne kadar teşekkür etsek az. Bizler ekibimizin en iyi şekilde performans sergilemesi için sorumluluklar alan yönetim olarak buradayız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanımız sayesinde bu işleri kolaylıkla yapabiliyoruz. Herkesi kutluyorum. İnşallah güzel bir yaz geçirirler. Bu grubu 1. bitirmek çok değerli. Dünya Kupası'na gitmek için 6 maçımız daha var. Orada da aynı istikrar ve motivasyonla devam edeceklerine inanıyorum çünkü sporcularımız bulunduğu yeri hak ediyor ve bunun bilincindeler. İnanıyorum ki bu seviyede kalmak için ellerinden geleni yapacaklar. Bizler de her daim onları desteklemeye devam edeceğiz."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör