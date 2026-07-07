Mükemmelsiniz

Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki 6. ve son maçında İsviçre'yi 95-72 mağlup ederek 6'da 6 yaptı ve grubunu namağlup tamamladı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada periyotlar 22-19, 25-22, 29-11 ve 19-20 sona erdi. 12 Dev Adam, gruptaki 4. müsabakanın ardından ikinci tura yükselmeyi, 5. galibiyetinden sonra ise liderliği garantilemişti. Millilerimizde Ömer Yurtseven 18, Alperen Şengün ise 17 sayı kaydetti. Başantrenör Ergin Ataman, Ay-Yıldızlı ekibin başında 100. maçına çıkarak dalya dedi. Öte yandan müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da yerinde izledi.



12 Dev Adam, ikinci turda D Grubu'ndan gelen İtalya, Litvanya ve İzlanda ile iç saha ve deplasmanda iki kez karşılaşacak. Takımların birinci turda aldıkları galibiyetler ve puanlar ikinci turda silinmeden hanelerine işlenecek. İkinci turda grupları ilk 3 sırada tamamlayan takımlar, Dünya Kupası vizesi alacak. FIBA 2027 Dünya Kupası, 27 Ağustos – 12 Eylül 2027 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek.