1 golü 25 milyon TL!

Beşiktaş'taCiro İmmobile ile gelecek sezon35 yaşındaki forvet sezon başında Lazio'dan alınmış, 6 milyon Euro garanti ücret ve 2 milyon Euro imza parası karşılığında 2 yıllık kontrat imzalamıştı. Futbolcunun nisan ayı itibarıyla maaş, vergi ve prim alacaklarıyla beraber kulübe maliyeti yaklaşık 8.5 milyon Euro oldu.olan deneyimli isme Nisan ve Mayıs ödemeleri yapıldığında bu rakam 10 milyon Euro'yu aşacak. İmmobile'den umudunu kesen ve artık 11'de Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu değerlendiren teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, yeni sezona yeni santrfor ile başlayacak. İtalyan futbolcuyla ayrılık sürecini iyi şekilde yürütüp uzlaşmacı bir şekilde vedalaşmak isteniyor.