1 haftada 1.7 milyar TL

Beşiktaş, forma göğüs sponsoru Beko ile sözleşme uzatıldığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, 3 yıllık (2024-25, 2025-26, 2026-27) imza karşılığında 193 milyon 593 bin 506 TL + KDV karşılığında el sıkıştığı Arçelik Pazarlama A.Ş. ile bu kez 2 senelik ve çok daha büyük gelir getirecek bir anlaşmaya vardı. Yapılan açıklamada, Profesyonel Futbol A Takımı Forma Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2027-2028 ve 2028-2029 için toplam 468 milyon 426 bin 600 TL + KDV değerinde anlaşma sağlandığı duyuruldu. Kartal geçtiğimiz günlerdede Tüpraş ile stat isimsponsorluğu için kontratyenilemiş ve 1.18milyar TL + KDV kazanacağınıbildirmişti. Böylece Beşiktaş, 1 hafta içerisinde kasaya 1.7 milyar TL gireceğini açıklamış oldu.