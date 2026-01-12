20 milyonu veren Abraham’ı alır

BEŞİKTAŞ'IN İngiliz golcüsü Tammy Abraham ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Ada basınında çıkan haberlere göre; Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Ollie Watkins ile rekabete girecek bir santrfor ihtiyacı için eski oyuncusu Abraham'ın transferini istedi. Siyah-beyazlı yönetim, kendilerine bir teklif ulaşmadığını belirtti. Beşiktaş'ın planlarında Abraham'ın ayrılığı olmasa da tecrübeli oyuncuyla ilgili masaya oturacak düzeyde bir bonservis teklifi alınırsa değerlendirilecek. Kartal'ın 13 milyon Euro zorunlu satın alma maddesiyle Roma'dan transfer ettiği Abraham için 20 milyon Euro seviyesinde teklif gelmesi halinde transferine onay verilebileceği kaydedildi.