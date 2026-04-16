48 milyon € beklemede!

Beşiktaş'ta satın alma opsiyonuyla kiralanan oyuncuların geleceği, sezonun bitimine yaklaşıldıkça merak konusu oldu. Siyah-beyazlılarda Fenerbahçe'den Cengiz Ünder, Atalanta'dan El Bilal Toure, Inter'den Kristjan Asllani ve Nottingham Forest'tan Jota Silva kiralık olarak forma giyiyor. Toplam maliyetleri 48 milyon Euro'yu bulan 4 oyuncunun kaderi, Sergen Yalçın'ın raporu ve yönetimin yapacağı pazarlık gücüne göre şekillenecek.

EN PAHALISI PORTEKİZLİ

17 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Jota Silva'nın bu maddesinin devreye girmesi epey zor. Diğer isimler için de henüz nihai karar verilmedi. Siyah-beyazlılar, gelecek sezon devam etmek istense bile performanslar da göz önüne alındığında opsiyon rakamlarını yüksek buluyor.

CENGİZ'DE YARI YARIYA FORMÜLÜ

Fenerbahçe'den kiralanan Cengiz Ünder'in 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Yönetim, bu rakamın 2-2.5 milyon Euro seviyesine düşmesini istiyor. İnişli çıkışlı bir grafik çizen 28 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon 26 maçta görev alıp 5 gol ve 4 asist üretti.

ASLLANI KALMAK İSTİYOR AMA…

İnter'den kiralanan Asllani'nin ise 11 milyon Euro civarında alım maddesi var. Arnavut orta saha, devre arasında geldiği Beşiktaş'ta 10 maça çıktı ve 1 asist yaptı. Ortalama bir performans veren tecrübeli oyuncu takımda kalmak istese de henüz geleceği ile ilgili kulüp tarafında kesin bir karar verilmedi.

TOURE HEDEFI TUTTURAMADI

Atalanta'dan kiralanan El Bilal Toure'nin ise 15 gol atması halinde 15 milyon Euro'luk opsiyonu devreye girecekti. Ancak uzun süredir sakatlıklarla boğuşan Malili futbolcu, şu ana kadar 6 gol ve 4 asist üretti. Opsiyon hakkı devre dışı kalsa da Kartal pazarlık masasına oturursa 24 yaşındaki yıldızın piyasa değeri yine 15 milyon Euro...

BOSNALI GOLCÜ RADARA GİRDİ

BOSNA-HERSEK basınından SportSport'un haberine göre; Beşiktaş, Romanya ekibi Cluj'da oynayan Jovo Lukic ile ilgileniyor. Birçok kulübün radarında olan Lukic için en ciddi teklifin Beşiktaş'tan geldiği öne sürüldü. 27 yaşındaki forvetin babası Mitar Lukic, 1988-89 sezonunda Trabzonspor'da forma giymişti.