5 dakikada nakavt!

Kötü futbol ve mağlubiyet, kupadaki Alanyaspor maçı öncesi moralleri bozdu

SIFIRCI CENGİZ

65 dakika oyunda kalan Cengiz Ünder döküldü. İstatistiklerde yokları oynayan milli futbolcu, orta isabetinde isabetsiz şutta, aldığı faulde, top kapmada, sahipsiz top kapma değerlerinde sahanın en kötüsü olarak sıfır çekti.

MURİLLO VE ERSİN CEZALI

Beşiktaş'ta sarı kart gören Amir Murillo ve kaleci Ersin Destanoğlu, cezalı duruma düştü. İki futbolcu, siyahbeyazlıların önümüzdeki hafta evinde lig sonuncusu Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.



FÜZECİ HOLSE

Beşiktaş'ı ceza sahası dışından avlayan Samsunspor forması giyen Carlo Holse, bu sezon 10'uncu golünü ağlara yolladı. Süper Lig'de 3, Konferans Ligi'nde 1 olmak üzere dışarıdan 4 gol kaydetti. Samsunspor ise bu sezon ceza sahası dışından 6. kez fileleri havalandırdı.

KES, KOPYALA, YAPIŞTIR!

SAMSUNSPOR'UN bulduğu goller, "Kes, kopyala, yapıştır" denecek kadar benzerdi. Ceza sahası dışında birbirine yakın bölgeden önce Holse sonra da Coulibaly, şık vuruşlarla Beşiktaş ağlarını sarstı. Siyahbeyazlı futbolcular ve kaleci Ersin, çaresizlik içeresinde topun filelere gidişini izledi.