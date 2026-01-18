Abraham iştah kabarttı!

Beşiktaş'ın tecrübeli santrforu Tammy Abraham, İngiliz kulüplerinin gözdesi oldu. Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery'nin özellikle istediği 28 yaşındaki oyuncuya, Everton ve Nottingham Forest da talip. Siyahbeyazlıların yazın Roma'dan 2 milyon Euro kiralama ve 13 milyon Euro zorunlu satın alma maddesiyle kadrosuna kattığı Abraham için Aston Villa 18 milyon Euro seviyelerinde teklif yaptı. Nottingham Forest ve Everton da bu rakamı vermeye hazır durumda.

4 MİLYON POUND'A SICAK BAKIYOR

Kartal'ın golcüsünün tercihi Aston Villa olurken, kendisine sunulan 4 milyon Pound maaş ve 4.5 yıllık kontrata olumlu yaklaştığı belirtildi. Beşiktaş, Aston Villa'ya iki öneri sundu: Birincisi; 20 milyon Euro üzerinde bir bonservis, diğeri ise para + oyuncu. Siyah-beyazlılar, sağ kanat Evann Guessand'ı 1.5 yıllığına kiralamak istedi. Ancak Aston Villa, oyuncusunu 1.5 yıllık kiralamayı düşünmediği için vermeyeceklerini iletti. Pazarlıklar, bonservis üzerinden yürümeye devam ediyor.

BORÇSUZLUK KAĞIDI TAMAM

BEŞİKTAŞ, henüz transferde resmen kadrosuna oyuncu katmadan önce UEFA konusunu gündemden çıkardı. Siyah-beyazlılar, transfer yapabilmesi için vermesi gereken borçsuzluk yazısını tamamladı. Hafta başında günü gelen tüm ödemelerin yapıldığı, ilgili yazıların tamamlanarak UEFA'ya borçsuzluk kağıdının verildiği belirtildi.



1 GÖRÜŞ

Fatih DOĞAN

Alternatifini görmeden olmaz

Rafa Silva gitti diyebiliriz. Bu yüzden Abraham konusu yönetimi biraz kararsızlığa düşürdü. 15 milyon Euro artı bonuslarla 17 milyon Euro'luk bir paket var, takas teklifi var. Bu yönetimi "Şartları zorlayalım. Hem 7.5 milyon Euro maşını düşeriz hem de geldiği şartlara yakın çıkarız" düşüncesine itti. Öte taraftan da "Yerine kimi alacağız, hangi şartlarda alacağız?" sorusu yönetimi arada bırakıyor. Çünkü kafaları kemiren soru şu; şu ana kadar 13 gol ve 3 asist ile 16 gole katkı sağlayan Abraham'ın iyi bir so l bek, iyi bir forvet arkası, iyi bir orta saha, iyi bir sağ bek performansı gelirse ve oyun kalitesi yükselirse, gol sayısı kaça çıkar? Bu soru başkanı arafta bırak-ı yor. Abraham'ın karakterli bir isim olması, takım oyununa ve ilişkilere katkı sağlıyor olması, Abraham'ın kalması için var olan sebeplerin diğerleri. Ama şunu görüyoruz ki, İngiliz kulübü Aston Villa 20'ye yaklaşırsa bu iş tersine dönebilir. Ben alternatifini görmeden Abraham'ın gönderilmesini doğru bulmuyorum.