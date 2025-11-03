Beşiktaş, son 5 maçın 4'ünde kâbus yaşadı. Öne geçtiği bir maçın daha sonunu getiremedi. Galatasaray (1-1) derbisiyle başlayan skoru koruyamama problemi, Gençlerbirliği mağlubiyeti (2-1), Kasımpaşa beraberliği (1-1) ve son olarak F.Bahçe yenilgisiyle (2-3) kendini gösterdi. Sadece Konyaspor'u (2-0) mağlup edebilen Kartal, büyük bir hastalık haline gelen bu sorun yüzünden 2 beraberlik- 2 mağlubiyetin bedeli olarak tam 10 puan kaybetti. Siyahbeyazlılar, böylece önde olduğu maçlarda ligin en çok puan yitiren takımı olmaktan kurtulamadı. Beşiktaş, 11 hafta sonunda lider Galatasaray'ın (29) 12 puan gerisinde kaldı ve yine kasım ayında şampiyonluk yarışının çok ötesine düştü. Öne geçtiği maçlarda en çok puan kaybeden takımlar şöyle:

İLK YENİLGİ

Sergen Yalçın, Beşiktaş'taki teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye rakip olduğu dördüncü Süper Lig maçında ilk mağlubiyetini aldı. Daha önceki 3 maçtan 2 galibiyet, 1 beraberlik çıkarmıştı.