Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Ada’dan Jackson iddiası
Giriş Tarihi: 1.06.2026

Ada’dan Jackson iddiası

İngilizler, siyah-beyazlıların geçen sezonu B. Münih’te kiralık geçiren Chelsea’li forveti transfer listesine dahil ettiğini ileri sürdü.

Ada’dan Jackson iddiası
  • ABONE OL
İngiliz basınından TransferFeed'in haberine göre; siyah-beyazlı ekip, bonservisi Chelsea'de bulunan Nicolas Jackson'u transfer etmek istiyor. Sezonu Bayern Münih'te geçiren ancak beklentilerin gerisinde kalan yıldız forvet için kiralama teklifi yapılacağı aktarıldı. Chelsea ile sözleşmesi 2033 yılına kadar devam eden 24 yaşındaki forvetin, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun geleceğiyle ilgili vereceği kararı beklediği öne sürüldü. 2025/26 sezonunda toplamda 34 maça çıkan ve 1320 dakika sahada kalan Nicolas Jackson, 11 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ada’dan Jackson iddiası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA