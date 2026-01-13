Agbadou tamam sıra Wolves’ta

Ara transferde öncelik verdiği mevkilerin başında stoper gelen Beşiktaş, Emmanuel Agbadou için vites yükseltti. Fildişi Sahilli oyuncuyla 3.5 yıllık sözleşmede anlaşma sağlanırken gözler kulübü Wolverhampton'a çevrildi. Satın alma opsiyonlu kiralama formülü ile transferi noktalamaya çalışan yönetim, İngiliz ekibiyle pazarlıklara devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, bu bölgede ilk tercihi olan 28 yaşındaki futbolcunun bir an önce takıma katılmasını istediği öğrenildi.

HÜCUMA DA KATKI VERİYOR, 2 GOLÜ VAR

Siyah-beyazlılar, 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 10 milyon Euro da satın alma opsiyonlu ilettiği teklifinin ödeme şartlarını revize ederken İngilizlerden gelecek yanıtı beklemeye geçti. Wolverhampton formasıyla bu sezon 16 karşılaşmada süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, 2 gollük katkı da verdi. Öte yandan Beşiktaş, David Jurasek ile yollarını ayırdığını açıkladı.

TAVARES İÇİN GÖZLER LAZİO'YA ÇEVRİLDİ!

Siyah-beyazlılar, defansın soluna Lazio'dan Nuno Tavares'i gündemine almıştı. 25 yaşındaki Portekizli için Beşiktaş, Lazio ile sıkı bir pazarlığa girişse de İtalyan ekibinin yüksek bonservis beklentisinde şu ana kadar geri adım olmadı. Kapıyı 15 milyon Euro'dan açan Çizme temsilcisi, Beşiktaş'ın 8 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus içeren teklifini az buldu. Eğer Lazio'dan olumsuz cevap gelirse rota Vasco da Gama'dan Lucas Piton'a yönelecek. Beşiktaş, hem Brezilyalı oyuncuyla hem de kulübüyle büyük ölçüde anlaşma sağladı. Hedef, sol bek transferini bu hafta bitirmek.