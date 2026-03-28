Agbadou’nun yanına 2 aday

Beşiktaş, ara transfer döneminde öncelikli hedefi olan Emmanuel Agbadou'yu yaklaşık 1.5 aylık zorlu pazarlıkların sonucunda kadrosuna dahil etmişti. Savunmasını iyice sağlamlaştırmak isteyen siyah-beyazlıların, Agbadou'nun yanına takviye yapmayı planladığı öğrenildi. İtalyan medyası ise Kartal için Serie A'nın önemli isimlerini vitrine taşıdı.

Calciomercato, Beşiktaş'ın stoper listesinde Milan'dan 24 yaşındaki Strahinja Pavlovic ve Roma'dan 26 yaşındaki Evan Ndicka'nın yer aldığını ileri sürdü. Yaz döneminde adı sıkça Fenerbahçe ile anılan ve Milan'da bu sezon 30 maçta görev alan Pavlovic'nin güncel piyasa değeri 35 milyon Euro. Agbadou'nun Fildişi Sahili Milli Takımı'nda birlikte görev yaptığı Ndicka'nın piyasa değeri de Pavlovic'le aynı. Sözleşmeleri 2028'e kadar devam eden iki oyuncunun yüksek maliyetli olması dikkat çekiyor.