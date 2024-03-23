Ağlayarak ‘beni alın’ dedi

Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım'dan Ümit Milli Takım'a gönderilmesinin yankıları sürüyor. Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, dün sert ifadelerle bu kararı bir kez daha eleştirdi. Haberi ilk aldıklarında şoke olduklarını belirten Uçar, "Bizi en çok üzen şu; oyuncumuz bizi arıyor ağlamaklı,diyor. Ne kadar acı bir şey yönetici için.dedi. 'Oğlum, orası milli takım, oradan alınmak gibi bir şey olmaz' dedim. Çok mutsuz olduğunu söyledi çocuk" dedi.Sergilenen tavırdan rahatsız olduklarını vurgulayan Uçar, şöyle devam etti: "Bu şekildeki bir tavrı, Arda Güler'e ya da başka bir oyuncuya yapamazlardı.Montella'ya etki edebilecek bir üst akıl varsa bu daha da üzücü. Orada bir teknik adam var, kararl