Altıparmak’a 9 ay Topraktepe’ye 3 ay

Disiplin Kurulu, son 5 yılda bahis oynadıkları tespit edilen ve teknik sorumlu, antrenör ile bölgesel gözlemcilerden oluşancezasını TFF sitesinden açıkladı. Söz konusu kişiler, 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyetine çarptırıldı.Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın yardımcısıde 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.. Ceza alan bu isimlerin Tahkim Kurulu'na itiraz hakları bulunuyor.