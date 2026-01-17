Altıparmak’a 9 ay Topraktepe’ye 3 ay

Disiplin Kurulu, son 5 yılda bahis oynadıkları tespit edilen ve teknik sorumlu, antrenör ile bölgesel gözlemcilerden oluşan 153 kişinin
cezasını TFF sitesinden açıkladı. Söz konusu kişiler, 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyetine çarptırıldı. Galatasaray efsanesi ve eski yardımcı hocası Ümit Davala'nın 45 gün, Bahaddin Güneş'in 45, Beşiktaş Gelişim Sorumlusu Serdar Topraktepe'nin 3 ay, teknik direktör Hakan Keleş'in 9 ay ve Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak'ın 9 ay boyunca futbolla ilişkisi kesildi.
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın yardımcısı Ozan Köprülü
de 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı. Can Arat da 45 gün ceza alan isimlerden biri oldu
. Ceza alan bu isimlerin Tahkim Kurulu'na itiraz hakları bulunuyor.