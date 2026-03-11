Aranan kan bulundu!

Beşiktaş'ta sezon başından bu yana yaşanan savunma problemi aşılmaya çalışılıyor. Öncelikle istikrarlı bir dörtlü bulmayı amaçlayan teknik heyet, aradığına ulaşmış gibi. Siyah-beyazlılarda teknik ekibin sağ bek, sol bek ve sağ stoper noktasında artık çelişkisi yok. Tek konu sol stoperdi. Emirhan Topçu'nun sakatlığı sonrası şans bulan Felix Uduokhai, rekabette Tiago Djalo'nun önüne geçmiş durumda. UDUOKHAİ'DEN VAZGEÇMEYECEK

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da Uduokhai'nin performansından oldukça memnun kaldığı ve Gençlerbirliği karşılaşmasında da tecrübeli ismi oynatmayı planladığı aktarıldı. Agbadou geldiği günden bu yana oynadığı her maça farklı bir partnerle çıktı. Şu ana dek 6 müsabakada şans bulan Fildişi Sahilli futbolcunun tandemdeki arkadaşının bir süre daha Uduokhai olması bekleniyor.

ASLLANI TAKIMDA KALMAK ISTIYOR

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Kristjan Asllani'nin sezon sonunda siyah-beyazlı takımda kalmak istediği iddia edildi. İtalyan basınından Tuttomercatoweb'in haberinde 13 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Arnavut orta saha oyuncusunun, "Buraya kiralık geldim ama süresiz olarak kalmak istiyorum. Bu çok önemli bir kulüp ve her zaman ligi kazanmak için oynuyorlar, ben de bunu denemek istiyorum. Beşiktaş'ın olağanüstü taraftarları var. Bir futbolcunun hayal edebileceği her şeye sahip bir kulüp. Sergen Yalçın'ın benden ne beklediğini biliyorum. Beşiktaş'a çok faydalı olacağımı ve burada büyük başarılar elde edeceğimi hissediyorum" dediği öne sürüldü.