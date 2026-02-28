Artı 5’e tam destek!

Beşiktaş'tan yabancı kuralına dair önemli bir hamle geldi. Siyahbeyazlılar, gelecek sezon 10+4 olacak yabancı kuralının +5'e çıkarılması için talepte bulundu. Beşiktaş'la birlikte Süper Lig'den birçok kulübün de bu öneriye destek verdiği öğrenildi. Devre arasında U23 kontenjanına yönelik kritik hamleler yapan siyahbeyazlılar, genç yabancı oyuncu kontenjanının Türk futboluna daha fazla katkı sunacağı görüşünde. Türkiye Futbol Federasyonu ise bu talebe şimdilik olumlu dönüş yapmadı. TFF yetkilileri, Kulüpler Birliği'nden bu şekilde bir talep geldiğini ama yabancı sayısını azaltmaya çalışan bir yönetim olarak olumlu yaklaşmadıklarını ifade etti.





OH BEREKETİ

Beşiktaş'ın Hyeon-gyu Oh için düzenlediği imza etkinliği kulübe ciddi bir gelir bıraktı. Siyah-beyazlı yetkililer, neredeyse Göztepe maçı günü yapılan ciroya ulaştıklarını söyledi. Kartal Yuvaları'ndan sorumlu yönetici Mehmet Sarımermer, önceki gün Göztepe karşılaşmasında sezonun en yüksek cirosuna ulaştıklarını açıklamıştı.



ORTADA 2 PLAN VAR!

BEŞİKTAŞ'TA sakatlığı olan Emirhan Topçu'nun yerine Kocaelispor maçında Uduokhai forma giyecek. Kart cezalısı Orkun'un yokluğunda ise orta saha için 2 plan mevcut. İlki, Olaitan'ın Orkun'un merkezdeki görevini üstlenmesi, sol kanatta Rashica'nın forma giymesi. İkincisi ise Salih Uçan'ın ilk 11'de sahaya çıkması, Olaitan'ın geçtiğimiz hafta olduğu gibi sol kanatta oynaması. Teknik ekibin, kararını bugünkü maç toplantısında takıma açıklayacağı kaydedildi.



DERBİ ÖNCESİ ZORLU VİRAJ

Oynadığı son 15 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Beşiktaş, bugün Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Kocaelispor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılıp, bir hafta sonra oynanacak Galatasaray derbisine kayıpsız çıkmayı hedefliyor.