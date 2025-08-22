Avantaj kartal’da

RAKİBE BİZ FIRSAT VERDİK

Bu sezon Beşiktaş formasıyla ilk golünü kaydeden Rashica, maça iyi başlamalarına rağmen, sonunu getiremediklerini söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Rakibin fırsat bulduğu anlar bizim hatalarımızdan kaynaklandı. İyi savunma yaptık, bir-iki gol daha atıp maçı erken bitirebilirdik. Duran toptan gol yedik, bunu çalışmamız gerekiyor" dedi.



KAZANMAK ŞART

Beşiktaş'ın turu geçebilmesi için önümüzdeki hafta perşembe günü İstanbul'da oynanacak ikinci maçta en az tek farklı galibiyet alması gerekiyor. Beraberlikte karşılaşma uzatmaya, gerekirse penaltılara gidecek.





NE YAPTIN RAFA!

Maçın 59. dakikasında Rashica'nın arka direğe ortasında bomboş pozisyonda topu yan ağlara vuran Rafa Silva maçın en net fırsatını kaçırdı. 90'da da ofsayta yakalandı. Eyüp maçını kazandıran Portekizli, İsviçre'den eli boş döndü.



İKİ İSABET TEK GOL

Beşiktaş, Lausanne karşısında hücumda beklentileri karşılayamadı ancak buna rağmen aradığı golü buldu. Karşılaşma boyunca 9 şut denemesinde bulunan siyah-beyazlı ekip, 7'sinde çerçeveyi tutturamadı. İki isabetli şuttan ise birisini gol yaptı.

BENFICA'DAN TEŞEKKÜR

ŞAMPİYONLAR Ligi Play-Off ilk maçında F.Bahçe ile karşılaşan Benfica, dün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenman sonrası Beşiktaş'a teşekkür notu bıraktı. Portekiz ekibinin notunda "Teşekkürler Beşiktaş! Rafa Silva, Orkun Kökçü, Joao Mario, Jurasek. Harika bir sezon geçirmeniz dileğiyle Sevgiler, Benfica'' ifadeleri yer aldı.

ORKUN İLK KEZ KAPTAN

BEŞİKTAŞ'TA sakatlıkları olan Mert Günok ve Svensson, son antrenmanda kendilerini denedi. İki oyuncu ağrıları olunca maç günü kadrodan çıkarıldı. Mert'in yokluğunda kaptanlık bandını Orkun Kökçü taktı. Orkun, siyahbeyazlılarda ilk kez kaptan olarak sahada yer aldı.