Bekliyorum aslanım!

SALİH 552 GÜN SONRA

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Salih Uçan, uzun bir aradan sonra ağları sarstı. Bundan önceki son golünü 29 Ağustos 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 5-1 kazanılan Lugano maçında atan başarılı orta saha, böylece 552 günlük suskunluğuna son vermiş oldu.



2. GOLÜ DE JENERİKLİK

AMİR Murillo, Göztepe maçından sonra dün akşam da jeneriklik bir gol attı. Panamalı sağ bek, Beşiktaş'ın Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda bu sezon ceza sahası dışından 4. golünü kaydetti. Murillo'nun, Beşiktaş'taki iki golü de birbirine oldukça benzerdi.





HEDIYE SAATE 11 GOL KALDI!

KNTFootball'a açıklamalarda bulunan Hyeon-gyu Oh, kendisine yöneltilen, "Kaç gol hedefin var?" sorusuna "Beşiktaş'a 15 milyon Euro karşılığında geldim. O yüzden '15 gol atarım' dedim. Eğer bunu başarırsam bana saat alacaklarını söylediler. Bu da bana daha fazla motivasyon veriyor ve daha çok çalışıyorum" yanıtını verdi. 5. maçında 4. kez ağları sarsan Oh'un, hedefine ulaşmasına 11 gol kaldı





17 MAÇLIK MÜTHİŞ SERİ

Beşiktaş, Çaykur Rizespor galibiyeti ile yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı. Bundan önceki son mağlubiyetini Süper Lig'de 2 Kasım 2025'te Fenerbahçe'den 3-2'lik skorla alan siyah-beyazlı ekibin 122 gündür bileği bükülmüyor. Kartal, bu süreçte 11 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti. Beşiktaş ayrıca bu sezon ikinci kez 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.



123. YILA ÖZEL KOREOGRAFI

KARŞILAŞMADAN önce kuzey tribününde Beşiktaş Kulübü'nün 123. kuruluş yıl dönümüne özel koreografi yapıldı.Koreografide Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanı sıra Fuat Balkan ve Ahmet Fetgeri'ye yer verildi. Tribünler tamamen dolarken taraftarlar yenilen golde hatası olan Ersin Destanoğlu'na tribüne çağırıp destek verdi. Tecrübeli eldiven, taraftarlara üçlü çektirdi.