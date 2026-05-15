Beşiktaş’ın en büyük kozu diğer talipler

Beşiktaş, Ernest Muçi
'nin bonservisini Trabzonspor'a vermek için yapılan anlaşmadaki opsiyon maddesinde yer alan rakamı (8.5 milyo Euro) talep ediyor. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, her ne kadar pazarlığa kapalı olduklarını ifade etse de Trabzonspor cephesinden gelecek yeni teklifin değerlendirileceği belirtildi. Hali hazırda Yıldız futbolcuyla Almanya, İtalya ve ABD'den de takip eden kulüpler bulunuyor.
Bordo-mavililerle opsiyonun dolacağı 21 Mayıs tarihine kadar anlaşma sağlanamaması halinde diğer kulüplerin önerileri değerlendirmeye alınacak. Oyuncunun Haziran 2027 tarihine kadar Beşiktaş'la sözleşmesi devam ediyor.