Beşiktaş’ın kasası kupada dolacak!

Tüm sporseverler Dünya Kupası için geri sayıma başlarken, Beşiktaş'ın aklı ise turnuvaya katılacak oyuncularından gelecek parada... Siyah-beyazlılar, ligde en iyi dereceyle Dünya Kupası arasına gitmek isterken 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek organizasyonda 4 Beşiktaşlı oyuncunun yer alması bekleniyor. Kaptan Atiba, Kanada ile turnuvaya katılmayı iple çekerken Kevin N'Koudou Kamerun, Saiss Fas ve Weghorst da Hollanda ile büyük sahnede boy gösterebilir.Bu 4 futbolcunun öncelikle aday kadroya alınması, ardından da kupanın daimi kadrosunda yer bulmaları bekleniyor. Dördünün birden büyük turnuvaya gitmesi halindeSIYAH-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle bu sezon sahaya çıkamayan Beşiktaş'ın kaptanı Atiba, antrenmanlarına ise son sürat devam ediyor. 39 yaşındaki oyuncunun Kanada kadrosuna davet edilmesine kesin gözüyle bakılırken yavaş yavaş da form tuttuğu öğrenildi.