Beşiktaş’ın kasası kupada dolacak!

Kartal; Atiba, Weghorst, Saiss ve N’Koudou’nun Dünya Kupası’nda ülkelerinin son kadrolarında yer alması halinde günlük 40 bin dolar alacak
Tüm sporseverler Dünya Kupası için geri sayıma başlarken, Beşiktaş'ın aklı ise turnuvaya katılacak oyuncularından gelecek parada... Siyah-beyazlılar, ligde en iyi dereceyle Dünya Kupası arasına gitmek isterken 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek organizasyonda 4 Beşiktaşlı oyuncunun yer alması bekleniyor. Kaptan Atiba, Kanada ile turnuvaya katılmayı iple çekerken Kevin N'Koudou Kamerun, Saiss Fas ve Weghorst da Hollanda ile büyük sahnede boy gösterebilir. FIFA, kurallar gereğiDünya Kupası'nda kadroda yeralacak her oyuncu için takımlaragünlük 10 bin dolar (186 bin TL)ödeyecek. Bu 4 futbolcunun öncelikle aday kadroya alınması, ardından da kupanın daimi kadrosunda yer bulmaları bekleniyor. Dördünün birden büyük turnuvaya gitmesi halinde Beşiktaş'ınkasasına dagünlük 40 bindolar paragelecek.
KAPTAN TURNUVAYA HAZIR!
SIYAH-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle bu sezon sahaya çıkamayan Beşiktaş'ın kaptanı Atiba, antrenmanlarına ise son sürat devam ediyor. 39 yaşındaki oyuncunun Kanada kadrosuna davet edilmesine kesin gözüyle bakılırken yavaş yavaş da form tuttuğu öğrenildi.