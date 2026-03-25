Beşiktaş’ın kupa maçına TFF ayarı!

BEŞİKTAŞ, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor'u elemesi halinde yarı finale Tüpraş Stadı'nda çıkacak. Ancak 20 Mayıs'ta aynı yerde UEFA Avrupa Ligi finali de oynanacağı için siyahbeyazlılar erteleme istiyordu.
Konuyla ilgili olarak TFF şu açıklamayı yaptı: "Final müsabakası sebebiyle Beşiktaş Park Stadyumu'nun 10 Mayıs'tan sonra UEFA'ya teslim edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmesi halinde, 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde oynayacağı yarı final müsabakası 5, 6 veya 7 Mayıs tarihlerinden birine alınacaktır.
Diğer yarı final müsabakası ise daha önce ilan edildiği gibi 12, 13 veya 14 Mayıs'tan birinde oynanacaktır. Nihai programlar çeyrek final müsabakalarından sonra ilan edilecektir."