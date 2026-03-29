Beşiktaşlı ‘duruş’u!

BEŞİKTAŞ, kültür sanat alanında önemli adım attı. Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı'nda artık sanatseverleri Antre 1903 çatısı altında ağırlayacak. Açılış, Kenan Işık'ın "Duruş" sergisiyle gerçekleşti. Başkan Serdal Adalı, burada yaptığı konuşmada, "Stadımızın yeni kültür sanat merkezi olan Antre 1903, kapılarını çok anlamlı bir sergiyle açıyor. Sanatçımız Kenan Işık, Antre 1903'ün bu ilk sergisine; Beşiktaşımıza belki en çok yakışan, en çok özdeşleşen kelime olan "Duruş" adını verdi" ifadelerini kullandı.