Beşiktaş’ta ağladığım zamanlar yaşadım

Giriş Tarihi: 12.01.2026

KENY Arroyo, Beşiktaş'taki 6 aylık serüvenini değerlendirdi. Cruzeiro forması giyen genç futbolcu, "Pişman olmadığım bir dönemdi ancak benim için kötü bir adımdı. Bir oyuncunun görevi sahada performans göstermektir ancak Beşiktaş'ta bana o fırsatlar verilmedi. Solskjaer ile sorunlar yaşadım. Kendisi, benim disiplinsiz olduğumu söyledi. O açıklamalar milli takımdaki varlığımı da etkiledi. Ağladığım çok zaman oldu. Yine de oradan olumlu şeyler çıkardım. Avrupa futbolundaki sertliği ve mücadeleyi artık tanıyorum. Goller atabildim ve ailemi daha iyi bir hayat sundum" ifadelerini kullandı.
