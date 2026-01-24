Bir Tammy ile iki kuş!

Beşiktaş, bir süredir Tammy Abraham'ı isteyen Aston Villa ile görüşmelerini tamamladı. Roma'dan 2 milyon Euro kiralama ve 13 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu ile kadroya katılan İngiliz golcü, dün akşam İstanbul'dan ayrılarak İngiltere'ye gitti. Pazarlıklara 18 milyon Euro'yla başlayan Premier Lig ekibi, Beşiktaş cephesinin talebi doğrultusunda teklifini önce 20, sonra da 21 milyon Euro'ya çıkardı. Mukaveleye bonuslar da koyuldu. Siyahbeyazlıların paket dahilinde Evan Guessand'ı 1.5 yıllığına kiralama isteğini geri çeviren A.Villa, Kasımpaşa'dan 7 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Yasin Özcan'ı teklif etti.

SOL KANADA TAKVİYE, FORVETE EL BİLAL TOURE

Beşiktaş cephesi, 19 yaşındaki stoper için olumlu yanıt verince Abraham'ın transferi noktalandı. Kartal, alacağı paranın 13 milyon Euro'sunu oyuncunun eski kulübü Roma'ya opsiyon karşılığı olarak verecek. Dün akşam İstanbul'dan ayrılan Abraham, bugün sağlık kontrolünden geçecek, daha sonra da sezon başına 4 milyon Pound'dan 4.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Abraham'ın gidişi ile birlikte Beşiktaş'ın saha için planlamasında değişim yaşanacak. Sol kanada takviye yapacak olan siyah-beyazlılarda El Bilal Toure'nin forvete çekilmesi yüksek ihtimal.

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE BEŞİKTAŞ'TAN AYRILANLAR

Mert Günok Svensson Paulista Jurasek Demir Ege Rafa Silva Tammy Abraham



TAVARES OLMADI, WOLFE GÜNDEMDE

BEŞIKTAŞ, uzun süredir peşinde olduğu Nuno Tavares'te istediği sonuca ulaşamadı. Oyuncu, kulübüyle anlaşmaya varılmasına rağmen siyahbeyazlıların teklifini geri çevirdi. Bunun üzerine, Tavares'e alternatif olarak sol bek listesinde bulunan David Möller Wolfe için girişimler başladı. Kartal böylece Wolverhampton'dan Agbadou'dan sonra ikinci ismi de transfer gündemine dahil etti. Sezon başında AZ Alkmaar'dan 12 milyon Euro bedelle İngiliz ekibine transfer olan 23 yaşındaki Norveçli sol bek, takımının ligdeki mevcut konumundan dolayı ayrılığa sıcak bakıyor.



FORVETE FABİO SİLVA İDDİASI

SİYAH-BEYAZLILAR, Tammy Abraham'ın ayrılığı sonrası rotayı Alman ekibi Borussia Dortmund'un genç santrforu Fabio Silva'ya kırdı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Beşiktaş, Portekizli yıldız için kulübüne satın alma opsiyonlu kiralık teklif yaptı. Bundesliga devi, Silva'yı sezon başında İngiliz temsilcisi Wolverhampton'dan 22.5 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı. Bu sezon 20 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu 1 gol, 5 asistlik katkı sağladı. Yetenekli oyuncunun piyasa değeri 28 milyon Euro gösteriliyor…