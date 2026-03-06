Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Bu ‘ara’da en iyisi Beşiktaş
Siyah-beyazlıların yeni takviyeleri tabelayı 12 kez (8 gol-4 asist) değiştirirken, adeta gözlerin pasını sildi. Fenerbahçe, 9 gollük katkı alırken onu Galatasaray (5 gol-1 asist) ve Trabzonspor (2 gol-3 asist) takip etti

Türkiye'nin '4 Büyük'leri ocak ayındaki ara transfer için toplam 98 milyon Euro bonservis ve kiralama bedeli ödedi. Geride kalan 1 aylık süreçte yeni oyunculardan en iyi katkıyı Beşiktaş aldı. "Devre arası yapılan transferde başarıyı yakalamak zordur" inanışını yerle bir eden siyahbeyazlıların kaleci hariç 6 yeni oyuncusu, tabelayı 12 kez (8 gol-4 asist) değiştirdi. Hyeon-gyu Oh'un 4 golle başı çektiği Beşiktaş'ta Murillo 2, Olaitan ve Agbadou 1'er kez fileleri sarstı. Ayrıca Agbadou 2, Oh ve Asllani 1'er asist yaptı.

