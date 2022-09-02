Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Bu iş yatar!
Giriş Tarihi: 2.9.2022

Bu iş yatar!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Bu iş yatar!

Hem bonservisleri hem de talep ettikleri ücretler siyah-beyazlıların bütçe planlamasına uymayan iki oyuncuya, “Beşiktaş’a gelmek istiyorlarsa taleplerini azaltmaları gerekiyor” mesajı gönderildi

Beşiktaş, sağ stoper transferi için yoğun mesai harcıyor ancak şu ana kadar yapılan girişimlerden sonuç çıkmadı. Siyah-beyazlılar, Kaan'a karşılık Sassuolo'ya 3 milyon Euro önerirken İtalyan kulübü 6 milyon ısrarından geri adım atarak 5 milyon Euro istedi. Çizme'de 1.5 milyon Euro kazanan oyuncunun talebi ise bu rakamın üzerinde oldu. Kartal, Koray Günter'de de benzer bir durumla karşı karşıya kaldı.

KORAY 1.1 MİLYON EURO'YA KADAR DÜŞTÜ
Hellas Verona'nın 2.5 milyon Euro'luk bonservis isteği kabul görmezken kapıyı 1.5 milyon Euro'dan açan Koray önce 1.2 sonra da 1.1 milyon Euro'ya kadar düştü. Beşiktaşlı idareciler ise "Bizim çizdiğimiz ekonomik bir çerçeve var. Bunun dışına çıkmamakta kararlıyız. Bu şartlar altında hem bonservis bedeli hem de yıllık ücret noktasında Kaan ve Koray'ın transferi imkânsız. Beşiktaş formasını istiyorlarsa taleplerini azaltmaları gerekiyor" açıklamasını yaptı.

TAYFUR BİNGÖL İÇİN İKİ SEÇENEK
BEŞIKTAŞ, her iki kanadın hücum ve savunma bölgelerinde oynayabilen Tayfur Bingöl'ü kadrosunda katmak istiyor. Siyah-beyazlı ekip, 29 yaşındaki futbolcu için kulübü Alanyaspor'a iki seçenekli teklifle gitti. Akdeniz kulübüyle yapılan görüşmede, "500 bin Euro bonservis bedeli ödeyelim ya da Montero ve Boyd'u sene sonuna kadar size kiralayalım, birinin maaşını biz karşılayalım" denildi. Tayfur Bingöl, geçen sezon devre arasında sözleşmesini uzatırken hayalinin Beşiktaş'ta oynamak olduğunu söylemişti. Bu arada Montero'nun menajerinin CSKA Moskova ile transfer görüşmesi yaptığı öğrenildi.

VALENCİA'YA 1 MAÇ CEZA
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu cezaları açıkladı. Konyaspor-Fenerbahçe maçında Adil Demirbağ'a ayağıyla yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart gören sarı-lacivertli futbolcu Enner Valencia'nın da 1 resmi müsabakadan men edildiği duyuruldu. Ayrıca Ekvadorlu forvete 8700 TL para cezası verildi. Valencia, takımının yarın Kayserispor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emeklilere promosyon müjdesi: Başvuru süresi uzatıldı! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?
KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KYK yurt sonuçları tıkla sorgula hemen!
GSB kura sonuçları nihai isim listesi 2022: İŞKUR GSB personel alımı kura sonuçları isim listesi erişim ekranı
YKS ek tercih tarihleri 2022 ÖSYM tarafından duyuruldu mu? YÖK YKS ek tercih kılavuzu ile üniversite boş kontenjanları açıklandı mı?
Esnaftan CHP'li Öztrak'a sert tepki: Partiyi ne hale getirdiniz?
Thodex vurgununda son dakika | Faruk Fatih Özer'e bir şok daha! İşte adım adım Thodex süreci
KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI: e-Devlet ile 2022 Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? Öğrenciler dikkat!
CHP medyasında teröriste ağıt! Halk TV’de PKK’lı terörist için başsağlığı
İstanbul Boğazı'nda korkutan anlar: Gemi karaya oturdu
2022 Aile Destek Paketi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor! Aile Destek Programı ödemeleri güncel durum
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu iş yatar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA