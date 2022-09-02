Bu iş yatar!

Beşiktaş, sağ stoper transferi için yoğun mesai harcıyor ancak şu ana kadar yapılan girişimlerden sonuç çıkmadı.. Çizme'de 1.5 milyon Euro kazanan oyuncunun talebi ise bu rakamın üzerinde oldu. Kartal, Koray Günter'de de benzer bir durumla karşı karşıya kaldı.Hellas Verona'nın 2.5 milyon Euro'luk bonservis isteği kabul görmezken kapıyı 1.5 milyon Euro'dan açan Koray önce 1.2 sonra da 1.1 milyon Euro'ya kadar düştü. Beşiktaşlı idareciler ise "Bizim çizdiğimiz ekonomik bir çerçeve var. Bunun dışına çıkmamakta kararlıyız.Beşiktaş formasını istiyorlarsa taleplerini azaltmaları gerekiyor" açıklamasını yaptı.BEŞIKTAŞ, her iki kanadın hücum ve savunma bölgelerinde oynayabilen Tayfur Bingöl'ü kadrosunda katmak istiyor. Siyah-beyazlı ekip, 29 yaşındaki futbolcu için kulübü Alanyaspor'a iki seçenekli teklifle gitti. Akdeniz kulübüyle yapılan görüşmede,denildi. Tayfur Bingöl, geçen sezon devre arasında sözleşmesini uzatırken hayalinin Beşiktaş'ta oynamak olduğunu söylemişti.Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu cezaları açıkladı. Konyaspor-Fenerbahçe maçında Adil Demirbağ'a ayağıyla yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart gören sarı-lacivertli futbolcu Enner Valencia'nın da 1 resmi müsabakadan men edildiği duyuruldu. Ayrıca Ekvadorlu forvete 8700 TL para cezası verildi. Valencia, takımının yarın Kayserispor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.