Bu iş yatar!

Hem bonservisleri hem de talep ettikleri ücretler siyah-beyazlıların bütçe planlamasına uymayan iki oyuncuya, “Beşiktaş’a gelmek istiyorlarsa taleplerini azaltmaları gerekiyor” mesajı gönderildi
Beşiktaş, sağ stoper transferi için yoğun mesai harcıyor ancak şu ana kadar yapılan girişimlerden sonuç çıkmadı. Siyah-beyazlılar, Kaan'a karşılıkSassuolo'ya 3 milyon Euroönerirken İtalyan kulübü6 milyon ısrarındangeri adım atarak 5 milyonEuro istedi. Çizme'de 1.5 milyon Euro kazanan oyuncunun talebi ise bu rakamın üzerinde oldu. Kartal, Koray Günter'de de benzer bir durumla karşı karşıya kaldı.
KORAY 1.1 MİLYON EURO'YA KADAR DÜŞTÜ
Hellas Verona'nın 2.5 milyon Euro'luk bonservis isteği kabul görmezken kapıyı 1.5 milyon Euro'dan açan Koray önce 1.2 sonra da 1.1 milyon Euro'ya kadar düştü. Beşiktaşlı idareciler ise "Bizim çizdiğimiz ekonomik bir çerçeve var. Bunun dışına çıkmamakta kararlıyız. Bu şartlar altındahem bonservis bedeli hem deyıllık ücret noktasında Kaan veKoray'ın transferi imkânsız. Beşiktaş formasını istiyorlarsa taleplerini azaltmaları gerekiyor" açıklamasını yaptı.
TAYFUR BİNGÖL İÇİN İKİ SEÇENEK
BEŞIKTAŞ, her iki kanadın hücum ve savunma bölgelerinde oynayabilen Tayfur Bingöl'ü kadrosunda katmak istiyor. Siyah-beyazlı ekip, 29 yaşındaki futbolcu için kulübü Alanyaspor'a iki seçenekli teklifle gitti. Akdeniz kulübüyle yapılan görüşmede, "500 binEuro bonservis bedeli ödeyelim yada Montero ve Boyd'u sene sonunakadar size kiralayalım, birininmaaşını biz karşılayalım" denildi. Tayfur Bingöl, geçen sezon devre arasında sözleşmesini uzatırken hayalinin Beşiktaş'ta oynamak olduğunu söylemişti. Bu arada Montero'nunmenajerinin CSKA Moskova ile transfergörüşmesi yaptığı öğrenildi.
VALENCİA'YA 1 MAÇ CEZA
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu cezaları açıkladı. Konyaspor-Fenerbahçe maçında Adil Demirbağ'a ayağıyla yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart gören sarı-lacivertli futbolcu Enner Valencia'nın da 1 resmi müsabakadan men edildiği duyuruldu. Ayrıca Ekvadorlu forvete 8700 TL para cezası verildi. Valencia, takımının yarın Kayserispor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.