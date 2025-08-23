Bundesliga çıkarması!

Siyah-beyazlılar, yaz kampından bu yana tartışılan savunma hattını güçlendirmek için yoğun çaba harcıyor. Stoper ikilisi Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai için tekliflere açık olan Beşiktaş, bu bölgeye kaliteyi yükseltecek bir isim arayışında. Öne çıkan oyuncular ise Almanya Bundesliga'dan Lukas Klostermann ve Danilho Doekhi oldu.İkinci aday ise Union Berlin'in deneyimli ismi Doekhi. 27 yaşındaki Hollandalı stoper için ilk temaslar temmuz ayında gerçekleştirilmişti. Siyahbeyazlılar, oyuncunun hem kulübüne hem de menajerine şartlarını sordu. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Doekhi'nin de Beşiktaş'a olumlu yaklaştığı kaydedildi. Deneyimli isim, listede Klostermann'ın ardında yer alıyor.