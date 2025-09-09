Çağdaş atan gitti ilk aday Şahin

Sezona kötü başlayarak Avrupa'dan elenen, ligdeki iki maçından da berabere ayrılan RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Görev aldığı iki sezonda sergilediği özveri, profesyonellik ile birlikte takımımızı üst üste iki kez Avrupa kupalarına taşıyarak, kulüp geleneğimizi sürdüren Çağdaş Atan'a teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Hemen yeni hoca için çalışmalarına başlayan İstanbul ekibinin son olarak Borussia Dortmund'da görev yapan Nuri Şahin ile temasa geçtiği öğrenildi. Başakşehir yönetimi, Süper Lig'e dönmeye sıcak bakan 37 yaşındaki çalıştırıcıyı cumartesi günkü Beşiktaş maçına yetiştirmek istiyor. Aksi halde takımın başında futbol planlama direktörü Marco Pezzaiuoli olacak.

4. AYRILIK

SÜPER Lig'de geride kalan 4 haftanın ardından Başakşehir'in bu kararı ile dördüncü teknik direktör ayrılığı oldu. Daha önce Gaziantep FK'da İsmet Taşdemir, Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer ve Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrılmıştı