Giriş Tarihi: 5.03.2026

Cagliari, Semih’ın tapusunu alıyor

Beşiktaş'ın, Serie A ekibi Cagliari'ye kiraladığı Semih Kılıçsoy için flaş bir iddia gündeme geldi. Tuttomercato'da yer alan habere göre; İtalyan ekibi, milli golcünün bonservisini almaya hazırlanıyor. 2005 doğumlu futbolcu, özellikle sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla dikkat çekti. Son 12 lig maçında 4 gol kaydeden Semih için Cagliari Sportif Direktörü Guido Angelozzi, yaklaşık 12 milyon Euro'yu gözden çıkardıklarını belirtmişti. "Böyle devam ederse 40 milyon Euro'luk oyuncu olur" demişti.

