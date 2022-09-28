Çebi’den 100 bin TL galibiyet primi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisi öncesi takımı motive etmek için kolları sıvadı. Nevzat Demir Tesisleri'ne gidenve eleştirilerin hedefindeki teknik direktörValerien İsmael'e bir kez daha desteğini iletenÇebi, daha sonra siyah-beyazlı takımın antrenmanınıizledi. Oyunculara moral veren Başkan Çebi'nin tesislere bir dahaki gelişinde Fenerbahçe maçının primini açıklayacağı öğrenildi. Prim miktarının kişi başına en az 100 bin TL olması bekleniyor.
REDMOND SAHADA
Beşiktaş'ın23 Eylül'de yaptığı idmanda sol el tarakkemiği kırılan ve ameliyatedilen Nathan Redmond, dün çimlere ayak bastı. Bireysel olarak koşu yapan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, antrenmanda başkan Ahmet Nur Çebi ve sportif direktör Ceyhun Kazancı ile de görüştü.