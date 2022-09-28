Çebi’den 100 bin TL galibiyet primi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisi öncesi takımı motive etmek için kolları sıvadı.Oyunculara moral veren Başkan Çebi'nin tesislere bir dahaki gelişinde Fenerbahçe maçının primini açıklayacağı öğrenildi. Prim miktarının kişi başına en az 100 bin TL olması bekleniyor.Beşiktaş'ın23 Eylül'de yaptığı idmandaNathan Redmond, dün çimlere ayak bastı. Bireysel olarak koşu yapan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, antrenmanda başkan Ahmet Nur Çebi ve sportif direktör Ceyhun Kazancı ile de görüştü.