Çek’ilin yoldan geliyoruz

ÜLKE puanı sıralamasında bu haftayı kârlı kapattık. Avrupa Ligi'ndesevince boğarken Fenerbahçe'nin sahasında Manchester United beraberliği teselli ikramiyesi oldu. 2 galibiyet-1 beraberlikle var olan puanına 1000 daha ekleyen 9. basamaktaki Türkiye, 38.300'e yükseldi. Böylece hemen önümüzde bulunan Çekya (40.650) ile farkı 2.350'ye kadar düşürdük. Fenerbahçe, bu sezon kazandırdığı 1.300 puanla ilk sırada yer alırken Başakşehir 1.100, Galatasaray 1.000, Beşiktaş ise 700 puan ülke puanına katkı sağladı.