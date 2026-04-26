Cengiz & Jota defteri kapandı

Siyah-beyazlılar, yeni sezon için Cengiz Ünder'i düşünmüyor. Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den opsiyonlu olarak kiralanan tecrübeli kanat oyuncusu ile lig bitiminde yollar ayrılacak. Sezonun ikinci devresinde performans veremeyen ve çok tartışılan Cengiz için 5 milyon Euro opsiyon maddesi kullanılmayacak. Bonservisini düşürmek için Fenerbahçe ile görüşme yapma düşüncesi de tamamen gündemden çıkarıldı. Yeni sezonda siyah-beyazlıların 17 milyon Euro opsiyonla Nottingham Forest'tan kiraladığı Jota Silva'nın da ayrılığı kesin.

