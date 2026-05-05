Çipli top mesajı

Giriş Tarihi: 5.05.2026

Kulüpler Birliği’ne yazı gönderip çipli topa geçilmesini isteyen Adalı’ya diğer kulüpler de katıldı. TFF’ye resmi başvuru olacak

Ogün ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Kulüpler Birliği'ne çipli top uygulaması için yazı gönderdi. Kulüplerin büyük bölümünün destek olduğu ve TFF'ye başvuru yapılacağı öğrenildi. Çipli top sisteminde topun içindeki sensör, pas veren oyuncunun topa ilk temas anını tespit edip VAR merkezine gönderiyor. Yapay zeka ofsayt olup olmadığını bildiriyor. Ele değip değmediği, topun çizgiyi geçip geçmediği de sensörlerden gelen sinyalle sonuç veriyor. Sistem, şu ana dek 2022 Dünya Kupası ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda kullanıldı.

RASHİCA 10 GÜN YOK
SİYAH-BEYAZLI ekibin Kosovalı sağ kanadı Milot Rashica 10 gün sahalardan uzak kalacak. Yapılan açıklamada, ''MR görüntülenmesinde uyluk kemiği alt bölgesinde kemik ödemi tespit edilmiş olup Rashica'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır'' denildi. 29 yaşındaki oyuncu, Konya karşısında forma giyemeyecek.

