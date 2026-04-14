Giriş Tarihi: 14.04.2026

Danilho ısrarı!

Beşiktaş, Union Berlin’in Hollandalı stoperi için yeniden harekete geçti

Ogün ŞAHİNOĞLU
Danilho ısrarı!
Zirve yarışından kopan ve gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, daha önce de girişimde bulunduğu ancak sonuç alamadığı Hollandalı stoper Danilho Doekhi için yeniden harekete geçti. Siyahbeyazlılar, Almanya ekibi Union Berlin forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki oyuncunun menajeriyle temasa geçti. Taraflar arasında ilk görüşmelerin olumlu geçtiği bildirildi. İngiliz basını da Beşiktaş'ın hamlesini doğrularken tecrübeli savunmacıyla Leeds United ve Aston Villa'nın ilgilendiğini yazdı. Siyah-beyazlıların oyuncu için erken hamle yaptığı, Danilho'yu renklerine bağlamakta kararlı olduğu öğrenildi.

Danilho ısrarı!
