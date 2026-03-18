Değişim yaradı

Sezona hayal kırıklıklarıyla başlayan ve Avrupa'ya erken veda eden Beşiktaş, ikinci yarıda küllerinden doğdu. Takımı devre arasında revize eden Kartal, 7 oyuncuyla yolları ayırıp kadroya 7 takviye yaptı. Bu değişimin siyah-beyazlılara ciddi faydası oldu. İlk devre ile ikinci devrenin ilk 8 maçının kıyasında bariz fark ortaya çıktı. Beşiktaş, Süper Lig'de Eyüpspor ile Gençlerbirliği arasındaki ilk 8 haftalık fikstüründe sadece 4 kez sevinebilmişti. Kötü bir başlangıç yapan siyahbeyazlıların o dönem 3 mağlubiyeti, 1 de beraberliği vardı ve topladığı puan da 13 olmuştu. Savunmanın döküldüğü dönemde Beşiktaş, sadece Kayserispor'dan gol yememiş ve 11 kez topu ağlarında görmüş, rakip filelere 13 gol atabilmişti. İkinci devrenin ilk 8 maçında ise tüm veriler daha olumlu hal aldı. Siyah-beyazlılar, 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve gelişim gösterdiğini ortaya koyarak 17 puan kazandı.

MAÇ BAŞINA İKİ GOL

Ayrıca Kartal'ın en önemli değişimlerinden biri, hem savunma hem hücumda yaşandı. Sergen Yalçın'ın ekibi, maç başına iki gol ortalamasıyla son 8 maçında tam 16 gol attı. Takım savunmasını da toparlayan ve performansların yukarı çıkmasıyla 3 maçı gol yemeden geçiren Beşiktaş, kalesinde 8 gole geçit verdi.



YENİLERİN RAKAMLARI GÖZ DOLDURDU

Beşiktaş'ta yeni transferler geldiklerinden bu yana toplam 9 gole ulaştı. Siyah-beyazlılarda Güney Koreli forvet Hyeon-gyu Oh, 4 gol ve 1 asist üretirken Murillo 2 gol, Olaitan 2 gol, Agbadou 1 gol ve 2 asist, Asllani ise 1 asistlik katkı sağladı. Yenilenmiş kadrosuyla çıktığı Alanyaspor maçından bu yana ise Beşiktaş, 6 karşılaşmada 12 gol atarken 9'u bu isimlerden gelmiş oldu.