Deniz Kartal’a Gül’ümsedi!

Semih Kılıçsoy'un Cagliari'ye kiralanması sonrası forvete bir takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Porto'dan milli futbolcu Deniz Gül'ü kadrosuna katmaya çalışıyor. Siyah-beyazlılar, 21 yaşındaki oyuncu için kulübünün istediği 9 milyon Euro'luk bonservisi aşağı çekmeye uğraşıyor. Bir yandan Portekiz ekibiyle görüşen Beşiktaş, diğer taraftan genç oyuncunun ailesiyle temas kurdu. Başarılı santrforun transferine dair düşüncelerini soran yönetim, olumlu dönüş aldı. Abraham'ın ardına bir takviye yapacak olan Beşiktaş, milli futbolcuyu alarak yabancı kontenjanında bir hakkını farklı mevkiye kullanmak istiyor.