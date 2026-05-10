Dolmabahçe’de fırtına koptu

'BIRAK' DERLERSE GÖREVİ BIRAKIRIM!

Beşiktaş bu sezon tarihi tersten yazdı! Siyah-beyazlılar, 40 yıl sonra ilk kez bir sezonu derbi kazanamadan tamamladı. Fenerbahçe'ye 3-2 ve 1-0 yenilen, G.Saray ile 1-1 berabere kalıp 1-0 mağlup olan Kartal, Trabzonspor deplasmanından 3-3'lük skorla ayrılmıştı. Dün de Dolmabahçe'de 2-1 kaybederek hüsran yaşadı. Teknik direktör Sergen Yalçın da maç sonu, "Beşiktaş 5 sezondur kötü. Birileri hesabını ödemeli. Şu an ben olduğum için hesabı ben veriyorum. Taraftar 'istifa' diye bağırıyor. Ben kulübün menfaati doğrultusunda istifa etmeye hazırım. Hiçbir şeyden kaçmam. Bırak diyorlarsa bırakırız," dedi.

SERGEN YALÇIN HEDEF TAHTASINDA

BEŞİKTAŞLI taraftarlar, takımın hem lige hem Türkiye Kupası'na havlu atmasının ardından dünkü maçta tepkiliydi. Mücadelenin ilk 5 dakikasında siyah-beyazlı futbolseverler, sahaya sırtını dönerek protesto gerçekleştirdi. Ayrıca teknik direktör Sergen Yalçın ıslıklandı ve istifaya davet edilen tezahüratlar gerçekleşti. Futbolcular ise hocalarını bağrına bastı. Orkun Kökçü, penaltı golünden sonra hocasına koşup sarılırken, takım arkadaşları da aynı şekilde Yalçın'ın yanına gitti.



OH KAYIPLARDA

Beşiktaş'ta transfer olduktan sonra coşan Güney Koreli forvet Hyeon-gyu Oh, suskunluğuna devam etti. Tecrübeli futbolcu, çıktığı son 4 lig maçında da ağları sarsamadı. Oh'un, 13 müsabakada toplam 6 golü bulunuyor. Öte yandan takımın en skoreri Orkun Kökçü, dün gol sayısını 8'e yükseltse de yenilgiyi önleyemedi.



'TAKIM NİYE OYNAMIYOR HOCA'

Sahaya sırtını dönen taraftarlar, "Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor" tezahüratı yaparken Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti.