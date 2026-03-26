Dönüşüm muhteşem olacak!

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Vaclav Cerny, sezonun ikinci yarısını istediği gibi geçiremedi. Son dönemde performansı tartışılan Çek yıldız, tamamen takımına odaklanmış durumda. Sezonun ilk devresindeki futboluna dönmek isteyen Cerny, milli arada ülkesinden davet almasına rağmen affını isteyerek gitmedi. Takıma verilen 5 günlük izni ailesiyle geçiren oyuncu, bu süreçte mental açıdanda kendine geldi. 28 yaşındakitecrübeli isim, sezonun ilkdevresinin sonundakupada damga vurduğuFenerbahçemaçının tekrarınıhedefliyor. Lige dönüşte tekrar Kadıköy'de sahne alacak olan Cerny, bu maçla birlikte güçlü bir geri dönüş yaparak çıkışa geçip sezonu iyi tamamlamak istiyor. Çek oyuncunun teknik heyetle yaptığı özel görüşmede, "Eleştirilerdengerekli dersleri çıkardım. Milliara sonrası dönüşte eski performansımısahaya yansıtacağımdankimsenin şüphesi olmasın" dediği öğrenildi.