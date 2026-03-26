Beşiktaş Haberleri Dönüşüm muhteşem olacak!
Giriş Tarihi: 26.03.2026

Ogün ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Vaclav Cerny, sezonun ikinci yarısını istediği gibi geçiremedi. Son dönemde performansı tartışılan Çek yıldız, tamamen takımına odaklanmış durumda. Sezonun ilk devresindeki futboluna dönmek isteyen Cerny, milli arada ülkesinden davet almasına rağmen affını isteyerek gitmedi. Takıma verilen 5 günlük izni ailesiyle geçiren oyuncu, bu süreçte mental açıdan da kendine geldi. 28 yaşındaki tecrübeli isim, sezonun ilk devresinin sonunda kupada damga vurduğu Fenerbahçe maçının tekrarını hedefliyor. Lige dönüşte tekrar Kadıköy'de sahne alacak olan Cerny, bu maçla birlikte güçlü bir geri dönüş yaparak çıkışa geçip sezonu iyi tamamlamak istiyor. Çek oyuncunun teknik heyetle yaptığı özel görüşmede, "Eleştirilerden gerekli dersleri çıkardım. Milli ara sonrası dönüşte eski performansımı sahaya yansıtacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" dediği öğrenildi.

