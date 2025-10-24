Duvar gibi topçu

Beşiktaş'ın Konyaspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada oyunu oldukça eleştirilse de sonuç odaklı giden siyah-beyazlılar, 3 puanı hanesine yazmayı başardı. Ofansif açıdan beklentilerin altında kalan Kartal, savunmada ise sorun yaşamadı. Bu sezon 15 resmi maça çıkan siyah-beyazlı ekip, 2. kez gol yemeden bir müsabakayı tamamladı. Öne çıkan isimse Emirhan Topçu oldu. 25 yaşındaki stoper, Konyaspor karşısında savunmaya adeta duvar ördü. Deneyimli isim, maçı tam 17 uzaklaştırma ile tamamlayarak Konya'nın ataklarının sonuçlanmasını engelledi.

YENİDEN MİLLİ TAKIM'A SEÇİLMEYİ HEDEFLİYOR

Ayrıca 6 ikili mücadele, 2 de hava topu kazanan Emirhan performansıyla alkış aldı ve taraftarların oylarıyla da maçın en iyi oyuncusu seçildi. Felix Uduokhai'den aldığı formayı geri bırakmayan ve yerini sağlamlaştıran Emirhan Topçu, hem takımına katkı vermek hem de bireysel performansını yükselterek yeniden A Milli Takım'a seçilmek istiyor. Ay-Yıldızlıların, Bulgaristan ve İspanya ile Kasım ayında oynayacağı Dünya Kupası elemeleri maçlarının kadrosunda yer almayı hedefleyen Emirhan'ın yükselen form grafiği Vincenzo Montella ve ekibinin de dikkatini çekiyor.