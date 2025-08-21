Eleştirileri yok sayıyorum!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Lausanne maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında takım ve kendisiyle ilgili sorulara çarpıcı yanıtlar verdi. Tutkulu bir takım yaratmak istediğini belirten Norveçli hoca, "Kulübümüz transfer için çok büyük bir çaba harcıyor. Ben de hoca olarak elimizdeki oyuncuların performansını yukarı çekmek için çalışıyorum ama şu anda Lausanne maçı önemli. Rakibimizi iyi analiz ettik" dedi. Basında geleceğiyle ilgili tartışmalara ise, "Benim için sorun değil. Medya, ufak ilgiler çekmek için bu tarz şeyler yapar. Neler yazıldığını biliyorum ama yapılan eleştirileri, yok sayma eğilimindeyim" yanıtını verdi.

6.3 MİLYAR TL BANKALAR BİRLİĞİ'NE

Beşiktaş, sermaye artırımı ile ilgili KAP'a bir açıklama paylaştı. Sermaye artırımından elde edilen 6 milyar 325 milyon TL'lik fonun %97'sini siyah-beyazlı ekip, Bankalar Birliği ödemesinde kullanılacağını duyurdu. 150 milyon TL'lik tutarın ise diğer ödemelere aktarılacağı vurgulandı.