Elmas gibi parlıyor!

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Benfica'dan 30 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katarak büyük sükse yarattığı Orkun Kökçü, takım için ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Kaptan, sezonun ilk yarısında gol sevinci yaşayamazken, ikinci devre ise bambaşka bir hal aldı. 25 yaşındaki futbolcu, 4'ü Süper Lig, 1'i ise Türkiye Kupası olmak üzere son 6 maçta 5 gol, 2 asist kaydetti. Toplamda 5 gol, 5 asiste ulaşan milli oyuncu, "Bir gol atsam devamı gelecek" sözlerini haklı çıkardı. 2026 yılında yakaladığı bu çıkış, istatistiklere de yansıdı.

EN YÜKSEK MAÇ REYTİNGİNE SAHİP

Siyah-beyazlıların yıldızı, Sofascore'un Süper Lig verilerine göre, 7.44 ortalama ile en yüksek maç reytingine sahip oyuncu oldu. Bunun yanı sıra asist beklentisinde 5.28 ortalamayla Galatasaraylı Gabriel Sara'nın önünde yer alarak zirveye oturdu. Orkun, 10 kez takım arkadaşlarına büyük şans yaratırken bu istatistikte de zirveye kuruldu ve kendisine Galatasaray'dan Leroy Sane ile Fenerbahçe'den Anthony Musaba eşlik etti. Tecrübeli futbolcu, maç başına 3.2 kilit pas atarken bu veride ise Gaziantep FK'dan Maxim ile Trabzonspor'dan Zubkov'un önüne geçerek ilk sıraya çıkmayı başardı.

1 GÖRÜŞ: FATİH DOĞAN

TÜRK FUTBOLUNUN MÜCEVHERİ!

ORKUN Kökçü özel bir oyuncu. Yeteneklerinin yanı sıra onu özel kılan, hırsı. Bazen hırs ve üst düzey kazanma duygusu, insana hata yaptırabilir. Ama Orkun bu enerjisini sahaya doğru yansıtabilen bir oyuncu. Orkun, hem Beşiktaşlı hem de bu karakterini sahaya yansıtması açısından çok önemli bir transferdi. 30 milyon Euro bonservis ödenerek transfer edildiğinde de bu özeliklerini bildiğimiz için alkışladık, destek olduk. Kaptan da bizi yanıltmadı. Daha iyisini yapacak kapasiteye sahip ve daha iyisini de yapacak. Şu anda olması gereken seviyenin yüzde 50'siyle oynuyor. Orkun sadece Beşiktaş'ın mücevheri değil, Türk futbolunun önemli bir değeri. Romanya maçı yaklaşırken inancımızı artıran Orkun, Kenan Yıldız, Hakan, Barış, Arda gibi yıldızlarımızın form grafiklerinin yüksek seviyede olması. Böyle devam Bizim Çocuklar!