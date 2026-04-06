Emeğimizi çaldılar!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan karşılaşma sonrası sert açıklamalar geldi. İşte deneyimli hocanın sözleri: "Üzgünüz, kazanmak istedik. Çocuklar iyi mücadele etmeye çalıştılar ama işin başka bir tarafı var. Bu sene derbilerde yaşanan olaylar, başımıza gelen şeyler hayatın doğal akışına uygun değil. Konuşunca ceza yiyoruz.

Ağır da konuşmamak lazım. Penaltıda pozisyona baktık. Hakem pozisyona 50 metre uzak. Görme ihtimali yok. Birincisi pozisyon dışarıda hem de penaltıyla alakası yok. VAR'ın devreye girmemesi de enteresan. Bu emek çalma. Böyle maç kazanmanın kimseye faydası olmaz. Bir anlam veremiyorum. Yaşananlar ülkedeki futbolun nerede olduğunun göstergesi. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, sorunları düzeltmeye çalışıyoruz, bu işlerle nasıl başa çıkacağız bilmiyoruz. Beşiktaş olarak çok üzgünüz."

'PENALTIYLA ALAKASI YOK'

Uzatmalarda F.Bahçe lehine verilen penaltıda pozisyonun içinde olan Agbadou, hakem Yasin Kol'a ağır eleştirilerde buldu. Yıldız futbolcu, "Pozisyonun penaltıyla alakası yok. Ceza sahası içerisinde bile değil. Hakemin pozisyonu izlememesi anlamsız. Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir. Utanılacak bir durum. Olmayan bir şeyi icat etmeye gerek yok. Bu durum lig için kötü! Bu şekilde işlerin düzelmesi mümkün değil. Bu tarz kararlarla bu ligin iyi olması imkânsız" şeklinde konuştu.