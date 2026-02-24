Emirhan şoku! En az 1 ay yok

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

GÖZTEPE maçında sakatlanarak oyundan çıkan Emirhan Topçu'dan kötü haber geldi. Dün çekilen MR'ında25 yaşındaki savunmacının en az 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Siyah-beyazlı kulüp, oyuncunun tedavisine hemen başlandığını bildirdi. Bu arada Başakşehir karşılaşmasında sakatlanansol uyluk arka adale tendonunda kanama ve yırtık oluşmuş ve Fildişi Sahilli futbolcunun da 1 ay forma giyemeyeceği belirtilmişti.