Giriş Tarihi: 24.02.2026

GÖZTEPE maçında sakatlanarak oyundan çıkan Emirhan Topçu'dan kötü haber geldi. Dün çekilen MR'ında sağ uyluk arka adale tendonunda kanama ve kısmi yırtık tespit edilen 25 yaşındaki savunmacının en az 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Siyah-beyazlı kulüp, oyuncunun tedavisine hemen başlandığını bildirdi. Bu arada Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan El Bilal Toure'nin sol uyluk arka adale tendonunda kanama ve yırtık oluşmuş ve Fildişi Sahilli futbolcunun da 1 ay forma giyemeyeceği belirtilmişti.

Emirhan şoku! En az 1 ay yok
