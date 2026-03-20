Evde şenlik var

KAPTAN DÜMENDE!

Sezon başında "Beşiktaş'ın çocuğu" sloganıyla siyah-beyazlı takıma transfer olan Orkun Kökçü, ligin ikinci yarısıyla tam anlamıyla dümene geçti. Milli futbolcu, forma giydiği 9 maçın 8'inde skora katkı verdi. Sarı kart cezası nedeniyle Kocaeli'ne karşı oynayamayan Orkun, sadece Galatasaray derbisini boş geçti. 9 maça 6 gol-5 asist sığdırdı. Orkun karşılaşmadan sonra, "İkinci yarı geri çekildik. Bu sevmediğimiz bir şey ama 3 puan önemliydi. Şimdi A Milli Takım'a odaklanma zamanı, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Formdayım, bu da beni mutlu ediyor. Böyle devam etmek istiyorum. Milli takım için de hedefimiz Dünya Kupası." diye konuştu.

YİNE 'OH' ÇEKTİRDİ

Beşiktaş'ın ara transferde Genk'ten 14 milyon Euro bonservisle aldığı Hyeon-gyu Oh, ligde 3 maç sonra golünü attı. Ayağının tozuyla Alanya ve Başakşehir maçlarında 1 gol-1 asist ile oynayan, Göztepe'yi avlayan Güney Koreli forvet, dün de Orkun'un asistinde ağları buldu.



F.BAHÇE DERBİSİ İÇİN İLK AÇIKLAMA

Milli ara sonrası Kadıköy'de F.Bahçe'ye rakip olacak Beşiktaş'ta derbi için ilk açıklama kulüp ikinci başkanı Hakan Daltaban'dan geldi. Daltaban, "Fenerbahçe ve derbiler bizim kazanmaktan başka bir şey düşünmediğimiz olgulardır. Senelerce bunu yaşadık. Beşiktaş sahaya kazanmak için çıkar. Takımımız hazır. Futbol şansı ve diğer faktörler herhangi bir engel sağlamazsa o günleri yazarız inşallah. Camiamız şunu bilsin, biz çok iyi bir takımız. Orta ve uzun vadede planlarımız belli. Başkanımız bundan taviz vermiyor. Teknik kadroya inanıyoruz." diye konuştu.

JOTA SİLVA ACISINI KALBİNE GÖMDÜ

Siyah-beyazlıların, Portekizli futbolcusu Jota Silva dün dedesinin vefat ettiği haberini aldı. Maçta ilk 11'de yer almayan Jota'ya isterse gidebileceği söylendi. Ancak 26 yaşındaki futbolcu, takımını yalnız bırakmadı ve karşılaşma sonrası Portekiz'e gitme kararını teknik heyete iletti.

ORTAYLI'YA VEFA

Geçtiğimiz hafta vefat eden tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı, Tüpraş Stadı'nda unutulmadı. Maçtan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ortaylı ailesi, Kasımpaşa mücadelesini başkan Serdal Adalı ile beraber izledi. İlber Ortaylı'nın torunu da seremoniye siyah-beyazlı takımla çıktı.