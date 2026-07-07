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Giriş Tarihi: 7.07.2026

Geldi, gördü, gezdi işi bitirdi!

Beşiktaş transferde fırtına gibi eserken haftalardır uğraşılan Alman file bekçisi artık siyah beyazlı formayı giyecek. Oyuncu, Dünya Kupası’nda iken kız arkadaşı Eileen Rakowski, İstanbul’a gelip şehri gezip işi bitiren isim olmuş... Alexander Nübel yarın İstanbul’a inecek

Ogün ŞAHİNOĞLU
Geldi, gördü, gezdi işi bitirdi!
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Beşiktaş, kaleci transferinde bir numaralı hedefini tamamladı… Almanya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından çalışmalarını hızlandıran ve Alexander Nübel ile anlaşma sağlayan siyahbeyazlılar, ardından Bayern Münih ile masaya oturmuştu. Tecrübeli file bekçisinin transferde istekli tavrı ve yaptığı baskıyla Alman kulübü de ikna edildi. Kartal'ın 6 milyon Euro maaş ve 4 yıllık kontrat üzerinden el sıkıştığı 29 yaşındaki eldiven için 5+5 milyon Euro bonservis ödenecek. Anlaşma sağlanılan Nübel, yarın İstanbul'a ayak basacak ve siyahbeyazlı kulübe katılacak.

SEVGİLİSİNDEN ONAY
Bu çalışmaların yanı sıra ilginç bir gelişme daha yaşandığı ortaya çıktı. Nübel'den önce Türkiye'ye gelen kişi, kız arkadaşı Eileen Rakowski oldu. Alman kalecinin sevgilisinin, İstanbul'u gezip ev baktığı aktarıldı. Şehri çok beğenen Rakowski'nin Alman kaleciye olumlu referans verdiği öğrenildi. Nübel, tatilini tamamladıktan imzayı atacak.

DOĞAN DA KARTAL OLDU
Beşiktaş'ın Nübel'in yedeği olarak belirlediği Doğan Alemdar ile 4 yıllık anlaşma sağlandı. Siyahbeyazlıların 23 yaşındaki kaleci için Başakşehir'e yaklaşık 2.5 milyon Euro bonservis ödeyeceği aktarıldı.

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#ALEXANDER NÜBEL #BEŞİKTAŞ

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Geldi, gördü, gezdi işi bitirdi!
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