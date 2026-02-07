Gezgin kalecinin 11. takımı Beşiktaş

Futbola Kolombiya'nın Patriotas takımında başlayan Devis Vasquez adeta bir gezgin. Kariyerinin devamında Inter Bogota, Llaneros, Guarani, Milan, Sheffield Wednesday, Ascoli, Empoli ve Roma bulunuyor. Şu ana kadar 4 ülke, 10 takımda oynayan Vasquez'in 5. ülkesi Türkiye, 11. takımı ise Beşiktaş oldu. 27 yaşındaki eldivenin Milan ve Roma maceralarını hiç sahaya çıkmadan kapatmış olması ise dikkat çekici bir detay. Tecrübeli file bekçisinin boyu 195 cm. Piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan Vasquez için sadece bir kez bonservis bedeli ödendi. 2022-23'te Milan, onu 810 bin Euro'ya aldı.

Bu sezon hiç resmi maçta oynamadı

Beşıktaş'ın yeni kalecisi Devis Vasquez, ilginç bir istatistikle dikkat çekiyor. 2023-2024 sezonunun devre arasında İtalyan devi Milan ile Avrupa'ya ayak bastı. Ardından sırasıyla Sheffield Wednesday (İngiltere), Ascoli Calcio (İtalya) ve Empoli'ye (İtalya) kiralanırken geçtiğimiz yaz transfer döneminde bedelsiz olarak Roma'nın yolunu tuttu. Yarım sezon oynadığı Ascoli, Serie C'ye ve geçen yıl görev yaptığı Empoli de Serie B'ye düştü. Bu sezon hiç resmi maçta forma giyemeyen Vasquez, en son 5 Mayıs 2025'te Empoli'de oynamıştı.

Arkadaşlarına çabuk ısındılar

BEŞİKTAŞ, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kocaeli beraberliğinin ardından Süper Lig'de Alanya ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Yeni transferler Olaitan ve Hyeon-gyu Oh'un, takım arkadaşlarına çabuk ısındıkları dikkat çekti.