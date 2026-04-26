Giriş Tarihi: 26.04.2026

Gözü kulağı Palhinha’da!

Portekizli yıldız, kiralık olarak formasını giydiği Tottenham’ın küme düşmesi halinde B. Münih’e dönecek. Kartal, durumunu yakından takip ettiği oyuncu için sezon sonunda hamle yapacak

Ogün ŞAHİNOĞLU
Gözü kulağı Palhinha’da!
Beşiktaş, gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için yoğun çalışma içerisinde. Takımın seviyesini yukarı taşıyacak net profiller arayan siyah-beyazlılar, bu doğrultuda 6 numaraya ciddi bir takviye yapmak istiyor. Gündeme alınan isimlerden biri de Joao Palhinha. Tottenham'da kiralık oynayan, bonservisi Bayern Münih'te bulunan 30 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da beğendiği isimlerden biri. Tottenham'ın sözleşmede bulunan opsiyon gereği oyuncunun bonservisini 25 milyon Euro karşılığında alma hakkı bulunuyor. Ancak Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Tottenham'ın sezon sonundaki durumunun bu transferde belirleyici olacağı değerlendiriliyor. Palhinha'nın, Tottenham'ın Championship'e düşmesi halinde Bayern Münih'e geri dönmesi bekleniyor. Portekizli yıldızı yakından takip eden siyahbeyazlılar, hamlesini lig bitiminde yapmayı planlıyor.

#SERGEN YALÇIN #BEŞİKTAŞ

Gözü kulağı Palhinha’da!
