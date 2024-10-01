Güçlü dönüş

Ligde yenilmezlik serisini sürdüren Gio'nun ekibi, 3 gün sonra E.Frankfurt'u ağırlayacak
TARİHİN EN İYİSİ!
KAYSERI deplasmanından galibiyetle ayrılarak moral bulan Beşiktaş, tarihi bir başarıya da imza attı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlikle 16 puan topladı ve böylece lig tarihindeki en iyi dönemlerini tekrarladı. Kartal daha önce 1959-60, 63-64, 64-65, 90-91, 91-92, 2000-01 ve 2003-04 sezonlarında 6 karşılaşmada 16 puan almıştı. Bu sezonların tamamında yabancı teknik direktörlerin takımın başında olması ise kayıtlara geçen önemli bir detay…
CİRO BU KEZ DIŞARIDA UÇTU!
Beşiktaş'ın
yıldızı Ciro İmmobile, Kayseri'de deplasman fobisini bitirdi. Rashica'nın kazandığı penaltıda beyaz noktanın başına gelerek 78'de fileleri bulan İtalyan forvet, 90+1'de de yine bir kez daha ağları havalandırıp takımını rahatlattı ve dış sahada gol atamama serisini bitirdi. Siyah-beyazlı formayla çıktığı 10 maçta 10. golünü kaydeden oyuncu, bunların 6'sını Dolmabahçe'de, 2'sini ise İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda G.Saray ile oynanan Süper Kupa maçında kaydetmişti.
34 yaşındaki oyuncu, Kayseri'de deplasman şanssızlığına son verdi.
GEDSON KENDİNİ AŞTI!
Kayseri'de
attığı golle Beşiktaş'ı kurtaran Gedson Fernandes, siyah-beyazlı formayla en iyi dönemini yaşıyor. Sezon öncesi ayrılığı gündeme gelen Portekizli orta saha, hücumda etkili olmaya devam ediyor. 56. dakikada fırsatçılığını konuşturup Baran'dan kaptığı topla ağları sarsan 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon 10 maçta 6 gole ulaştı.
Kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan Gedson'un 2 de asisti var. Fileleri havalandırdığı pozisyonda ayağından sakatlanan tecrübeli oyuncu, tedavisi sonrası bir süre oyuna devam etse de 65'te yerini Onana'ya bıraktı.
HAKEMİ ASLA KONUŞMAM!
İMMOBILE maç sonrası penaltı beklediği pozisyon hakkında sorulan soruya net bir yanıt verdi: "Asla hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Pozisyon hakkında bir şey demem. Burada iyi bir başlangıç yaptım. Güçlü bir bağ oluştu. Bu golleri tek başıma atmıyorum. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."
PENALTI KARMAŞASI!
83. dakikada Attamah ile İmmobile arasındaki pozisyonda Beşiktaşlı oyuncular penaltı itirazında bulunurken devamında Kayserispor atağında Uduokhai, ceza sahası içinde ayağını fazla kaldırınca Nazon yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltıyı çaldı. Ancak VAR'ın çağrısıyla pozisyonu izleyen Karaoğlan, Uduokhai'nin ayağının Paulista'ya geldiğini tespit ederek penaltıyı iptal etti.
Öncesinde İmmobile'nin yerde kaldığı ana dair ise herhangi bir inceleme yapılmadı.
RASHİCA KOPYA ÇEKTİ!
İKİNCİ yarının son bölümünde Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın kaptan Gökhan Sazdağı'na verdiği yazılı not, gecenin ilginç anlarından biri oldu. Gökhan notu takım arkadaşlarının yanına kadar gidip tek tek gösterirken Beşiktaş'tan Milot Rashica da kağıda baktı.
Oyuncular bu anlara gülerek tepki verdi.
'SIZIN SENARYONUZ BİZİM FİNALİMİZ!'
BEŞİKTAŞ,
karşılaşmanın ardından üst üste paylaşımlar yaptı. Hakem kararlarına tepki gösteren siyahbeyazlılar sosyal medya hesabından, "Sizin senaryonuz, bizim finalimiz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Maçın özeti, RAĞMEN" notuyla hakem Atilla Karaoğlan görseli kullanıldı. Bir diğer paylaşımda Kayserispor'da Kartal Kayra Yılmaz'ın topa elle müdahale ettiği anları kullanan Beşiktaş, "Kayseri'de kaleci olmayan bir futbolcu topu ceza sahasında elle stop ettirdi ve buna penaltı verilmedi" yorumunu yaptı. Bu pozisyona kulübeden itiraz eden kaleci Ersin sarı kart gördü.