Güçlü dönüş

Ligde yenilmezlik serisini sürdüren Gio'nun ekibi, 3 gün sonra E.Frankfurt'u ağırlayacakKAYSERI deplasmanından galibiyetle ayrılarak moral bulan Beşiktaş, tarihi bir başarıya da imza attı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlikle 16 puan topladı ve böylece lig tarihindeki en iyi dönemlerini tekrarladı. Kartal daha önce 1959-60, 63-64, 64-65, 90-91, 91-92, 2000-01 ve 2003-04 sezonlarında 6 karşılaşmada 16 puan almıştı. Bu sezonların tamamında yabancı teknik direktörlerin takımın başında olması ise kayıtlara geçen önemli bir detay…yıldızı Ciro İmmobile, Kayseri'de deplasman fobisini bitirdi. Rashica'nın kazandığı penaltıda beyaz noktanın başına gelerek 78'de fileleri bulan İtalyan forvet, 90+1'de de yine bir kez daha ağları havalandırıp takımını rahatlattı ve dış sahada gol atamama serisini bitirdi.34 yaşındaki oyuncu, Kayseri'de deplasman şanssızlığına son verdi.attığı golle Beşiktaş'ı kurtaran Gedson Fernandes, siyah-beyazlı formayla en iyi dönemini yaşıyor. Sezon öncesi ayrılığı gündeme gelen Portekizli orta saha, hücumda etkili olmaya devam ediyor. 56. dakikada fırsatçılığını konuşturup Baran'dan kaptığı topla ağları sarsanKariyerinin en golcü sezonunu yaşayan Gedson'un 2 de asisti var. Fileleri havalandırdığı pozisyonda ayağından sakatlanan tecrübeli oyuncu, tedavisi sonrası bir süre oyuna devam etse de 65'te yerini Onana'ya bıraktı.İMMOBILE maç sonrası penaltı beklediği pozisyon hakkında sorulan soruya net bir yanıt verdi: "Asla hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Pozisyon hakkında bir şey demem. Burada iyi bir başlangıç yaptım. Güçlü bir bağ oluştu. Bu golleri tek başıma atmıyorum. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."83. dakikada Attamah ile İmmobile arasındaki pozisyonda Beşiktaşlı oyuncular penaltı itirazında bulunurken devamında Kayserispor atağında Uduokhai, ceza sahası içinde ayağını fazla kaldırınca Nazon yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltıyı çaldı.Öncesinde İmmobile'nin yerde kaldığı ana dair ise herhangi bir inceleme yapılmadı.İKİNCİ yarının son bölümünde Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın kaptan Gökhan Sazdağı'na verdiği yazılı not, gecenin ilginç anlarından biri oldu.Oyuncular bu anlara gülerek tepki verdi.karşılaşmanın ardından üst üste paylaşımlar yaptı. Hakem kararlarına tepki gösteren siyahbeyazlılar sosyal medya hesabından, "Sizin senaryonuz, bizim finalimiz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Maçın özeti, RAĞMEN" notuyla hakem Atilla Karaoğlan görseli kullanıldı. Bir diğer paylaşımda Kayserispor'da Kartal Kayra Yılmaz'ın topa elle müdahale ettiği anları kullanan Beşiktaş, "Kayseri'de kaleci olmayan bir futbolcu topu ceza sahasında elle stop ettirdi ve buna penaltı verilmedi" yorumunu yaptı. Bu pozisyona kulübeden itiraz eden kaleci Ersin sarı kart gördü.