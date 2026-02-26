Hadsizlikten şikâyetçiyiz

Beşiktaş Kulübü, Göztepe maçının 4'üncü hakemi Yusuf Ziya Gündüz hakkında TFF'ye resmi başvuru yaptı. Genel Sekreter Uğur Fora, Gündüz'ün maç esnasında Uduokhai'ye sergilediği tavırların kabul edilemez olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Saha kenarında görev yapan 4. hakemin profesyonellikten uzak, sporun ruhuna aykırı ve futbolcumuza yönelik sergilediği saygısız tavır, kulübümüz tarafından derin bir üzüntü ve öfkeyle takip edilmiştir. Yeşil sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden sporcularımız, yalnızca rakiplerine karşı değil, oyunun tüm paydaşlarına karşı saygı çerçevesinde hareket etmektedir."

TAHRİK EDİCİ VE KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ

"Ancak maçın yönetiminden ve düzeninden sorumlu bir yetkilinin, çözüm üretmek yerine tahrik edici ve küçük düşürücü bir tutum sergilemesi asla kabul edilemez. Beşiktaş JK olarak, bu hadsiz tavra karşı sessiz kalmayacağımızı camiamızın ve kamuoyunun bilmesini isteriz. Bu kapsamda söz konusu hakemin sergilediği tutumun görüntülü kanıtları eşliğinde, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu nezdinde gerekli resmi başvuru süreci başlatılmıştır. Hiçbir hakem veya görevli, Beşiktaş formasının ağırlığını ve sporcu onurunu zedeleyecek bir tavır takınma ayrıcalığına sahip değildir. Beşiktaş JK olarak, adaletin sadece skorlarda değil, saha içi davranışlarda da tecelli etmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz."



Ne yaşanmıştı?

Yusuf Ziya Gündüz'ün, Göztepe maçının 71. dakikasında sakatlanan Emirhan Topçu'nun yerine oyuna girmeye hazırlanan Felix Uduokhai'ye yönelik el kol hareketleri ve oyuncuyu çağırma şekli siyah-beyazlı camianın tepkisine yol açmıştı. Ayrıca Gündüz'ün, Beşiktaş kulübesiyle yaşadığı diyaloglar ve sergilediği tavırlar da eleştirilmişti.